حسني عبد ربه: تعرضت للتربص.. ورفضت إجبار اللاعبين على زي معين.. فيديو

كشف حسني عبد ربه، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي المقال، عن تفاصيل أزمة الملابس، التي أدت إلى إقالته من منصبه.

وقال عبد ربه، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "كان هناك تربص كبير بي خلال الفترة الماضية وعلى مدار الأسبوعين الماضيين".

ازمة ملابس الفريق..

وحول أزمة ملابس الفريق، التي تسببت في إقالته، قال عبد ربه: «اتصل بي ناس من الإدارة ومن خارج الإدارة، وطالبوني بالمواقة على اللبس وإجبار اللاعبين عليه»

وأضاف: "أنا فوجئت بالمكالمات الكثيرة من مجلس الإدارة، وكنت مطالب بإجبار اللاعبين على الموافقة على اللبس".

وتابع: "رئيس النادي يحيى الكومي ترك للاعبين حرية اختيار القميص الذي يرتديه الفريق في المباريات".

وتساءل قائلًا: "لماذا وافق مجلس الإسماعيلي على ظهور اللاعبين في المباريات بالزي الحالي ورفض الآن؟".

وأردف قائلًا: لماذا أصمت على موضوع اللبس وما يقال عن أنه دعم للنادي غير صحيح، وفي النهايةالأموال تخرج خارج النادي لحساب أشخاص بعينها"، حسب قوله.

