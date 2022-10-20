حادث غير عادي.. إسرائيليون يهاجمون كتيبة بالجيش بالحجارة وإصابة قائد و4 جنود

أفادت القناة السابعة العبرية صباح اليوم الخميس، بأن عددًا من المستوطنين الإسرائيليين هاجموا قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي قرب نابلس.



ووفقاً للقناة العبرية، وقع حادثة غير عادي حيث هاجم مستوطنون قائد كتيبة مظلي بالجيش الإسرائيلي وجنود آخرين قرب نابلس، وتم تحديد إصابة جنديين اثنين بجروح.



وأشارت قناة كان العبرية، إلى أن المستوطنين هاجموا قوات الجيش مما أوقع 4 إصابات بين الجنود بينهم قائد كتيبة.



يشار إلى منطقة شمال الضفة الغربية خاصة منطقتي جنين ونابلس تشهد حالة من التوتر مع الجيش الإسرائيلي وتصعيد للهجمات في ظل استمرار حصار الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس.