منها تحدي الموت| لأولياء الأمور.. كيفية حماية أطفالك من مخاطر الألعاب الإلكترونية

كشفت الدكتورة دعاء بيرو، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، كيفية حماية الأطفال من تحديات السوشيال ميديا، ومنها تحدي كتم النفس.

وأضافت "بيرو"، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا التريند من الممكن أن يطلق عليه الجديد القديم، بمعنى أنه موجود فى مصر منذ فترة وتحديدا عام 2020 عندما بدأت تظهر جائحة كورونا وإقامة الأطفال فى المنزل واستخدامهم للتيك توك، موضحة أن هذا العام ظهر لنا بتحدي الموت.

وتابعت: “يختلط علينا تحديد سن المراهقة، حيث إنها لا تبدأ من سن الـ12 أو الـ13، بل من التسع سنوات إلى 18 عاما، وضحايا هذا التريند من هذا السن، لأنها شرائح على أعتاب فترة المراهقة والفضول وتحدٍ لكل ما هو غير مألوف”.

واستطردت: “معنى أن الطفل يريد أن يقوم بمثل هذا التحدي ويريد أن يكون لديه عزة نفس إذًا فهو فى المنزل لا يأخذ مساحة كافية لتفريغ نفسه وطاقته وأن يكون له شخصية”.