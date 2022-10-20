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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برنس مصر.. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد ابنه على طريقته الخاصة

صدى البلد

احتفل الفنان أمير كرارة، بعيد ميلاد ابنه سليم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر أمير كرارة، صورة برفقة ابنه وعلق قائلا: كل سنة وأنت طيب يا برنس مصر ربنا يحفظك وأشوفك أحسن واحد في الدنيا.

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و كان قد حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الفنان نبيل شعيل من خلال البرنامج الخليجي بوشعيل، للتحدث عن أعماله الفنية وحياته الخاصة.

وقال أمير كرارة، خلال لقاءه إنه يرتبط بعلاقة قوية مع ابنه سليم، فهو ينتظره حتى يعود من العمل.

وأوضح أمير كرارة، إنه يخفي عن ابنه مواعيد سفره حتى لا يحزن، مؤكدا أنه يربيه على المسئولية، ويصطحبه معه إلى لوكيشن التصوير، ويعمل معه ويقبض من الإنتاج.

 

أمير كرارة أمير كرارة في أحدث ظهور ابن أمير كرارة عيد ميلاد سليم كرارة

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