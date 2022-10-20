اقتصاد منزلي حلوان ينظم ورشة عمل عن إدارة وإعادة تدوير بقايا الجلود

نظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، فعاليات ورشة عمل بعنوان (إدارة وإعادة تدوير بقايا جلود قسم الصناعات الجلدية) والتي أعدها قسم الصناعات الجلدية بكلية الاقتصاد المنزلى، بالتزامن مع مؤتمر جامعة حلوان (واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية).

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية، تحت إشراف الدكتور سحر حربي محمد رئيس قسم الصناعات الجلدية، ومن تنفيذ المدرس شيماء عبد الفتاح إبراهيم والمعيدة تسنيم كامل والمعيدة تسنيم أيمن.

وهدفت ورشة العمل، إلى استغلال بقايا الجلود المتوفرة بالقسم العلمي من التطبيقات العملية لطلاب القسم، وإعادة تدويرها وتوظيفها في إنتاج لوحات فنية مبتكرة، وذلك ترحيباً بالطلاب الجدد الملتحقين بقسم الصناعات الجلدية، وتم تعريفهم ببعض المهارات البسيطة التي يمكن استخدامها في مجال الصناعات الجلدية، وتمثلت في تعلم مهارات القص والتجميع.