عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

احتياطي البترول الاستراتيجي.. مخزون النفط الأمريكي يختل بشكل خطير.. هل يتلاعب بايدن بأصول حيوية لتحقيق مصالح انتخابية؟

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح 15 مليون برميل نفط من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي في الأسواق، في محاولة مستميتة لكبح ارتفاع أسعاره ومن ثم أسعار معظم السلع والخدمات، قبل نحو 3 أسابيع على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، الذي لا يتمتع فيه حزبه الديمقراطي حاليًا بأغلبية في أي من مجلسيه ويأمل تحسين موقفه خلال الانتخابات المقبلة.

السحب من احتياطي البترول الاستراتيجي

وقال بايدن في كلمة متلفزة "بإعلاني اليوم، سنواصل تحقيق الاستقرار في الأسواق وخفض الأسعار في وقت تسببت فيه تصرفات البلدان الأخرى في مثل هذا التقلب"، في إشارة إلى قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر المقبل، وهو القرار الذي تدافع عنه دول المجموعة وتبرره باعتباره ضروريًا لمنع تهاوي أسعار النفط اكثر من اللازم.

وأضاف بايدن أنه طلب من فريق معاونيه دراسة مدى الحاجة إلى طرح كميات أخرى من النفط خلال الأشهر المقبلة إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى أنه سيسمح بإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي عندما تنخفض أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا للبرميل.

بعد قرار بايدن بسحب المخزون الاستراتيجي .. ارتفاع هائل في أسعار النفط

في 3 إجراءات.. بايدن يضع خطة لخفض الأسعار بالولايات المتحدة |تفاصيل

ووفقًا لقناة "سي إن إن" الأمريكية، فعلى الرغم من أن إعلان بايدن سحب 15 مليون برميل نفط من احتياطي البترول الاستراتيجي كان متوقعًا منذ فترة طويلة، في إطار إعلانه التاريخي في مارس الماضي طرح 180 مليون برميل نفط من احتياطي البترول الاستراتيجي خلال العام الجاري، لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن شكوكًا حول نوايا بايدن تراود بعد المراقبين، إذ يُتهم بالتلاعب بمخزون النفط ذي الأهمية الحيوية البالغة لاسترضاء الناخبين الأمريكيين من خلال منع ارتفاع أسعار الوقود والسلع قبل انتخابات التجديد النصفي.

ما هو احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي؟

اعتمد بايدن أكثر من أي رئيس أمريكي سابق على مخزون الطوارئ من احتياطي البترول الاستراتيجي لخفض أسعار الوقود والسلع، في خضم موجة تضخم عنيفة تضغط على المستهلكين في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.

واحتياطي البترول الاستراتيجي عبارة عن سلسلة من مستودعات التخزين تحت الأرض، والتي تحتوي على كميات هائلة من النفط الخام يمكن استخدامها أثناء الحروب أو الأعاصير أو لحظات التعثر الأخرى.

ووفقًا لقناة "سي إن إن"، انخفضت كمية النفط في احتياطي البترول الاستراتيجي بمقدار أكثر من الثلث -36% على وجه التحديد- منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير 2021. وبذلك يكون المخزون النفطي الطارئ عند أدنى مستوى له منذ يونيو 1984، وهو وقت كان فيه الاقتصاد الأمريكي في وضع افضل والطلب على الطاقة أقل بكثير مما هو عليه اليوم.

السحب من احتياطي البترول الاستراتيجي.. قرار صائب؟

تثير العناوين الرئيسية حول مخزون البترول الاستراتيجي قلق سوق الطاقة، الذي هو بالفعل على حافة الهاوية جراء الركود المحتمل، حيث انخفضت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 3٪ إلى 82.82 دولارًا يوم الثلاثاء، لتعود إلى المستويات التي بلغتها لآخر مرة قبل إعلان مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من مطلع نوفمبر.

ومن المفترض أن تساعد عمليات بيع النفط من مخزون البترول الاستراتيجي في إبقاء سقف أسعار البنزين، والتي يقول المحللون إنها تتجه بالفعل إلى الانخفاض بفعل مخاوف الركود، حتى دون اتخاذ بايدن مزيدًا من الإجراءات.

على الرغم من صعوبة التحديد الدقيق لمدى التأثير الذي أحدثه إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي على الأسعار، فقد نقلت "سي إن إن" عن خبراء في صناعة النفط أن استراتيجية بايدن كانت فعالة، مما ساعد على تخفيف أثر ارتفاع الأسعار، ليس فقط بسبب الحرب في أوكرانيا ولكن لضعف العرض من كل من أوبك+ ومنتجي النفط في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 22% منذ منتصف يونيو حين بلغت ذروتها، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 16% من المستوى الذي كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومنذ مطلع سبتمبر 2021، سحبت الولايات المتحدة أكثر من 212 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي بلغ أدنى مستوى له منذ يونيو 1984.

بايدن البترول احتياطي البترول الاستراتيجي النفط اوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

صورها في أوضاع مخلة.. سيدة تستعين بأسرتها لخطف وقتل سائق في القاهرة

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

موضوعات متعلقة

هشام هلال لـ صدى البلد: الحوار الوطني بوابة عبور للجمهورية الجديدة.. و30 يونيو ذكرى عطرة بطلها السيسي.. ولا يوجد سجين رأي في مصر واتحدى من يثبت عكس ذلك.. والمعارضة واخدة حقها كاملا

الغلاء والتضخم يضربان أوروبا.. الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها ومصر تتصدى لها

بـ 497.9 مليون برميل.. احتياطي النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 1986

اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023 .. إقرار 4 مشروعات قوانين منها مد إيقاف ضريبة الأطيان.. حصاد مجلس النواب آخر 3 جلسات.. وإحالة 43 تقريرا من الأعضاء للحكومة

إقرار 4 مشروعات قوانين.. ننشر حصاد مجلس النواب من 19 لـ21 يونيو

الكويت.. انخفاض سعر برميل النفط 7.86 دولار ليبلغ 112.81

اللواء محمد إبراهيم: زيارة بايدن للشرق الأوسط تحمل دلالات كثيرة.. وسياسات واشنطن تجاه المنطقة لابد أن تكون أكثر وضوحا

النفط الليبية: تراجع الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا

ترشيحاتنا

أوكرانيا تتخذ قرارات عاجلة بعد ضرب روسيا للبنية التحتية للطاقة

مؤرخ بريطاني: بلادنا تمر بأصعب أزمة سياسية منذ الحرب العالمية الثانية.. ويحذر الحكومة

الخطيب يدعم فريق يد الأهلي أمام بنفيكا البرتغالي في بطولة العالم للأندية

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

لا نملك إلا الدعاء لها|مصطفى كامل يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

الحكومة: إقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول في 20 محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيولوك مختلف.. ملك أحمد زاهر تغازل جمهورها عبر انستجرام بشوفولي عيونه

أنا ماتعوضش.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

يحميك من 8 أمراض|«شاي الثوم» مشروب خارق في الصباح .. اعرف الوصفة

يصيبك بالعمى .. خطأ شائع أثناء استخدام العدسات اللاصقة

فيديو

نيولوك مختلف.. ملك أحمد زاهر تغازل جمهورها عبر انستجرام بشوفولي عيونه

سقوط الذهب وارتفاع جديد في الدولار.. تفاصيل أسعار اليوم |فيديو

سقوط أمطار في تلك المحافظات ... تحذير هام من الأرصاد الجوية|فيديو

الأوراق والشروط.. طريقة حجز شقة إسكان اجتماعي 2022 خطوة بخطوة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ