أطلقت شركة ZTE هاتف جديد بسعر متوسط يناسب العامة مقابل مواصفات مميزة وهو هاتف ZTE Axon 40 SE في المكسيك. ويتميز الهاتف بتصميم أنيق كما يوفر ميزات رئيسية ، مثل شاشة نوع AMOLED ومعالج قوي Unisoc وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل ، و إليك جميع المعلومات المتعلقة بمواصفات وميزات وسعر Axon 40 SE.

بأقل من ربع سعر iPhone .. موبايل جديد بكاميرا 50 ميجابكسل

سعر ومواصفات هاتف ZTE Axon 40 SE

يحتوي هاتف ZTE Axon 40 SE على شاشة نوع AMOLED ، قياس 6.67 بوصة، بجودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12.

يحتوي هاتف ZTE Axon 40 SE على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، وتحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويوفر هاتف ZTE Axon 40 SE ميزات أمان مثل قارئ لبصمات الأصابع ، وميزة التعرف على الوجه، ويأتي مزودًا بميزات اتصال مثل بطاقة SIM المزدوجة و 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 مليمتر.

يبلغ سعر هاتف ZTE Axon 40 SE حوالي 5900 جنيه مصري ومن غير الواضح إذا كان سيصبح متوفرا في الأسواق العالمية الأخرى أم لا .