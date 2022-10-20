عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زواج بدأ بشهامة وانتهى بالموت.. تفاصيل صادمة لقضية قتل على شاطئ الإسكندرية

المجني عليه
المجني عليه

عرضت الإعلامية نهال طايل خلال برنامجها “تفاصيل” المذاع على قناة “صدي البلد ٢”، واقعة قتل تجرد فيها الجاني من الرحمة والإنسانية، لتسرد القصة الكاملة لمقتل معتز علي يد طليق زوجته بالإسكندرية، فالقاتل هشم رأس المجني عليه ودفنه في رمال شاطئ العجمي.

txt

كان بيهدده.. والدة معتز تكشف تفاصيل مقتل أبنها على يد طليق زوجته|فيديو

txt

وقفة جدعنة أودت بحياة معتز وحيدا على أحد شواطيء الإسكندرية.. القصة الكاملة

والد معتز يكشف تفاصيل القضية 

 

وقال والد معتز، ضحية طليق زوجته بـ الإسكندرية: ابني كتب كتابه على طليقة الجاني منذ شهور قليلة، مشيرا إلى أن طليق زوجة ابني كان يرغب في معرفة مكان السكن.

وتابع والد معتز، أن معتز كان كيانه وذهنه وتفكيره أكبر من سنه كأنه يبلغ من العمر 50 سنة.

وأوضح والد معتز، ضحية طليق زوجته بالإسكندرية، أن "معتز كان شايل الهم أكتر من طليق زوجته نفسه، وكان  بيتحرك من قلبه والشهامة كانت وخداه".

وقالث والدة معتز، أنه كان هناك مشاكل بين زوجة ابني وطليقها قبل حدوث الطلاق، معلقة: “كانت تستنجد بالجيران ومنهم ابني”.

وقالت والدة معتز، أن ابني وأصدقائه كانوا يدافعون عنها، خلال المشاكل التي حدثت بينها وبين طليقها.

وتابعت والدة معتز، أن طليق زوجة تبني كان دائما يهدد ابني، مؤكدة: "أبني راح مضى عقد الشقة اللي طليقته هتسكن فيها وكتب كتابه عليها".

وأشارت والدة معتز، إلى أن "طليق زوجة ابني استمر في تهديداته ضد أبني لما كتب كتابه عليها وبالرغم من ده ابني كان عايز يجيب مراته تعيش معانا في البيت عشان يدافع عنها".

وعلقت والدة معتز: “ابني كان بيتصرف بقلبه مش بعقله، وطليق زوجته حاربنا وهدد ابني بشكل متواصل”.

وقالت والدة معتز، أن طليق زوجة ابني تواصل مع معتز، وقاله انه يرغب في مقابلته، حتى يتم إنهاء الخلاف بينهم، والسعي نحو الصلح.

وتابعت والدة معتز، الذي تم مقتله على يد طليق زوجته، في الإسكندرية، أنه بعدها بيوم طليق ابني تواصل مع ابني يوم الحادث وقابله، ولكنه اكتشفت بعد ذلك أن طليق زوجة ابني قام بعمل محضر ضرب من معتز ابني ضده.

والدة المجني عليه تبكي علي الهواء 

 

وتأثرت والدة معتز بالبكاء، قائلة: “جالى تليفون من الجيران في الهانوفيل أن ”رامي ضرب معتز وراح القسم والناس بتقولي شوفي ابنك في القسم او شوفيه في البيطاش، وفي النهاية تأثرت بالبكاء ولقيته مدفون في الرملة وكان متغطي ولقيت ابني مضروب بطعنات ومضروب على دماغه وحط حجر عليه".

محامي معتز يكشف التفاصيل 

 

وأكد محامي معتز، أن الجاني كان لديه رغبة كبيرة في الوصول لمعتز من فترة كبيرة، مشيرا إلى أنه جن جنونه عندما علم أن معتز تزوج من طليقته.

وقال محامي معتز، أن طليق زوجة معتز تواصل مع المجني عليه وأكد له أنه يرغب في مقابلته لحل المشكلات، واختار مكان نائي لتنفيذ جريمته.

وأشار محامي معتز إلى أن الجاني توجه إلى قسم الشرطة بعد إرتكابه الجريمة، واتهم معتز بأنه أعتدي عليه، إلا أن هناك أحد الشهود عثر على “ايد طالعة من الرمال وقام بالإبلاغ”.

الاسكندرية صدى البلد تفاصيل قضية قتل الإعلامية نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب تورتة .. خبيرة تكشف مفاجأة عن أزمة شيرين عبد الوهاب

خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

قرار عاجل ضد نجم الأهلي وتحذير شديد اللهجة لعبد القادر.. فيديو

ترشيحاتنا

لبستني قميص نوم وصورتني .. اعترافات الطفل ضحية هتك العرض بالجيزة

وسائل مساعدة لقائد السيارة.. كيف تؤدي الثقة الزائدة في التكنولوجيا لـ «كارثة»؟

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

بعد استقالتها.. مدفيديف ساخرا: امنحوا تراس جائزة نوبل لأسرع انهيار اقتصادي

زواج بدأ بشهامة وانتهى بالموت.. تفاصيل صادمة لقضية قتل على شاطئ الإسكندرية

إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين السياحة والشباب والرياضة لتعزيز اجتذاب الأجانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. استخدام الهاتف بهذه الطريقة يعرضك لمخاطر الإصابة بالأورام السرطانية

بعد تصدرها التريند.. شاهد| صورة تكشف خسارة دنيا سمير غانم للوزن

كاش مايوه.. داليا البحيري تتألق على البحر | شاهد

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

فيديو

إضراب واشتباكات ... ماذا يحدث بالقدس بعد استشهاد عدي التميمي | فيديو

"بغير عليها".. ماذا قال محمد سامي عن زوجته مي عمر؟ |"فيديوجراف"

قائد القوات البحرية: لدينا إمكانيات متطورة لحماية الثروات البحرية المصرية

صابونة محمد رمضان بـ55 ألف جنيه.. أغرب وأغلى 26 شيئا ذهبيا بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ