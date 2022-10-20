زواج بدأ بشهامة وانتهى بالموت.. تفاصيل صادمة لقضية قتل على شاطئ الإسكندرية

عرضت الإعلامية نهال طايل خلال برنامجها “تفاصيل” المذاع على قناة “صدي البلد ٢”، واقعة قتل تجرد فيها الجاني من الرحمة والإنسانية، لتسرد القصة الكاملة لمقتل معتز علي يد طليق زوجته بالإسكندرية، فالقاتل هشم رأس المجني عليه ودفنه في رمال شاطئ العجمي.

والد معتز يكشف تفاصيل القضية

وقال والد معتز، ضحية طليق زوجته بـ الإسكندرية: ابني كتب كتابه على طليقة الجاني منذ شهور قليلة، مشيرا إلى أن طليق زوجة ابني كان يرغب في معرفة مكان السكن.

وتابع والد معتز، أن معتز كان كيانه وذهنه وتفكيره أكبر من سنه كأنه يبلغ من العمر 50 سنة.

وأوضح والد معتز، ضحية طليق زوجته بالإسكندرية، أن "معتز كان شايل الهم أكتر من طليق زوجته نفسه، وكان بيتحرك من قلبه والشهامة كانت وخداه".

وقالث والدة معتز، أنه كان هناك مشاكل بين زوجة ابني وطليقها قبل حدوث الطلاق، معلقة: “كانت تستنجد بالجيران ومنهم ابني”.

وقالت والدة معتز، أن ابني وأصدقائه كانوا يدافعون عنها، خلال المشاكل التي حدثت بينها وبين طليقها.

وتابعت والدة معتز، أن طليق زوجة تبني كان دائما يهدد ابني، مؤكدة: "أبني راح مضى عقد الشقة اللي طليقته هتسكن فيها وكتب كتابه عليها".

وأشارت والدة معتز، إلى أن "طليق زوجة ابني استمر في تهديداته ضد أبني لما كتب كتابه عليها وبالرغم من ده ابني كان عايز يجيب مراته تعيش معانا في البيت عشان يدافع عنها".

وعلقت والدة معتز: “ابني كان بيتصرف بقلبه مش بعقله، وطليق زوجته حاربنا وهدد ابني بشكل متواصل”.

وقالت والدة معتز، أن طليق زوجة ابني تواصل مع معتز، وقاله انه يرغب في مقابلته، حتى يتم إنهاء الخلاف بينهم، والسعي نحو الصلح.

وتابعت والدة معتز، الذي تم مقتله على يد طليق زوجته، في الإسكندرية، أنه بعدها بيوم طليق ابني تواصل مع ابني يوم الحادث وقابله، ولكنه اكتشفت بعد ذلك أن طليق زوجة ابني قام بعمل محضر ضرب من معتز ابني ضده.

والدة المجني عليه تبكي علي الهواء

وتأثرت والدة معتز بالبكاء، قائلة: “جالى تليفون من الجيران في الهانوفيل أن ”رامي ضرب معتز وراح القسم والناس بتقولي شوفي ابنك في القسم او شوفيه في البيطاش، وفي النهاية تأثرت بالبكاء ولقيته مدفون في الرملة وكان متغطي ولقيت ابني مضروب بطعنات ومضروب على دماغه وحط حجر عليه".

محامي معتز يكشف التفاصيل

وأكد محامي معتز، أن الجاني كان لديه رغبة كبيرة في الوصول لمعتز من فترة كبيرة، مشيرا إلى أنه جن جنونه عندما علم أن معتز تزوج من طليقته.

وقال محامي معتز، أن طليق زوجة معتز تواصل مع المجني عليه وأكد له أنه يرغب في مقابلته لحل المشكلات، واختار مكان نائي لتنفيذ جريمته.

وأشار محامي معتز إلى أن الجاني توجه إلى قسم الشرطة بعد إرتكابه الجريمة، واتهم معتز بأنه أعتدي عليه، إلا أن هناك أحد الشهود عثر على “ايد طالعة من الرمال وقام بالإبلاغ”.