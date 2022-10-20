وقفة جدعنة أودت بحياة معتز وحيدا على أحد شواطيء الإسكندرية.. القصة الكاملة

كشف برنامج "تفاصيل"، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، تفاصيل جريمة قتل بشعة هزت أرجاء الإسكندرية، عندما قام طليق زوجة الشاب معتز بقتله بطريقة بشعة عندما استدرجه لأحد شواطئ الإسكندرية، وقام بتسديد العديد من الطعنات له، قبل أن يقوم بضربه بحجر على الرأس مما أدى إلى تهشمها تمام.

ليكشف والدي معتز، والمحامي الخاص به، تفاصيل الجريمة.

كان بيهدده

أكدت والدة معتز، الذي تم مقتله على يد طليق زوجته، في الإسكندرية، أنه كان هناك مشاكل بين زوجة أبني وطليقها قبل حدوث الطلاق، معلقة “كانت تستنجد بالجيران ومنهم ابني”.

وقالت أن ابني واصدقائه كانوا يدافعون عنها، خلال المشاكل التي حدثت بينها وبين طليقها.

وتابعت أن طليق زوجة أبني كان دائما يهدد ابني، مؤكدة أن "أبني راح مضى عقد الشقة اللي طليقته هتسكن فيها وكتب كتابه عليها"

كان عايز يجيب مراته

وأشارت إلى أن "طليق زوجة أبني استمر في تهديداته ضد أبني لما كتب كتابه عليها وبالرغم من ده ابني كان عايز يجيب مراته تعيش معانا في البيت عشان يدافع عنها"



مدفون في الرمل ومضروب على دماغه

وأكدت “ابني كان بيتصرف بقلبه مش بعقله، وطليق زوجته حاربنا وهدد ابني بشكل متواصل”.

وقالت أن طليق زوجة ابني تواصل مع معتز، وقاله انه يرغب في مقابلته، حتى يتم إنهاء الخلاف بينهم، والسعي نحو الصلح.

وتابعت أنه بعدها بيوم طليق ابني تواصل مع ابني يوم الحادث، وقابله، ولكنه اكتشفت بعد ذلك أن طليق زوجة أبني قام بعمل محضر ضرب من معتز ابني ضده.

شوفي ابنك

وتأثرت قائلة “جالى تليفون من الجيران في الهانوفيل أن ”رامي ضرب معتز وراح القسم والناس بتقولي شوفي ابنك في القسم او شوفيه في البيطاش، وفي النهاية تأثرت بالبكاء ولقيته مدفون في الرملة وكان متغطي ولقيت ابني مضروب بطعنات ومضروب على دماغه وحط حجر عليه".



هشم دماغه ومثل بجثته

أكد محامي معتز، ضحية طليق زوجته بالإسكندرية، أن الجاني كان لديه رغبة كبيرة في الوصول لمعتز من فترة كبيرة، مشيرا إلى أنه جن جنونه عندما علم أن معتز قد تزوج من طليقته.

وقال أن طليق زوجة معتز تواصل مع المجني عليه وأكد له أنه يرغب في مقابلته لحلال المشكلات، واختار مكان نائي لتنفيذ جريمته.

وتابع أن طليق زوجة معتز، قد وجه طعنات قوية لمعتز وبعد ذلك قام بضربه بحجر على دماغه حتى هشمها تماما، وقام بالتمثيل بجثته وذلك وفقال لما جاء في تقرير الطب الشرعي.

أحد الشهود

وأشار إلى أن الجاني توجه إلى قسم الشرطة بعد إرتكابه الجريمة، واتهم معتز بأنه أعتدي عليه، إلا أن هناك أحد الشهود قد وجد “ايد طالعة من الرمال وقام بالإبلاغ”

فِضِل يراقبه

أكد والد معتز، ضحية طليق زوجته بـ الإسكندرية، ابني كتب كتابه على طليقة الجاني منذ شهور قليلة، مشيرا إلى أن طليق زوجة ابني كان يرغب في معرفة مكان السكن.

وقال أن معتز كان كيان وذهنه وتفكيره أكبر من سنه كأنه عنده 50 سنة ".

طليق زوجته بالإسكندرية

وتابع أن "معتز كان شايل الهم أكتر من طليق زوجته نفسه، وكان بيتحرك من قلبه والشهامة كانت واخداه".