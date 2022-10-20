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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد : المرور المستمر على مناطق الإسكان الاجتماعي لحصر المخالفات | صور

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة الضبطية القضائية من صندوق

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، أعضاء لجنة الضبطية القضائية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان،  بديوان عام محافظة بورسعيد، للمرور علي جميع وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تسليمها وحصر المخالفات.

محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة الضبطية القضائية من صندوق الإسكان الاجتماعي

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة المختصة بالمحافظة تولي اهتماما كبيرا بملف حصر المخالفات في الإسكان الاجتماعي،  وانه سيتم المرور المستمر على كافة مناطق الإسكان الاجتماعي، من خلال أجهزة المحافظة ومديرية الإسكان ممثلة في المهندس عماد البرشة مدير مديرية الإسكان واجهزة مديرية أمن بورسعيد  لحصر المخالفات والتي تتمثل في تغيير الاستخدام  للوحدة أو الجزء منها ومخالفة استغلال الوحدة سواء بالإيجار او البيع  وهو المخالف لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨. 

محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة الضبطية القضائية من صندوق الإسكان الاجتماعي

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واستعرض محافظ بورسعيد مع أعضاء لجنة الضبطية القضائية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان تقارير لجنة الإسكان المركزية بمحافظة بورسعيد والتي رصدت خلالها العديد من المخالفات أثناء حصر الوحدات السكنية بأحياء بورسعيد خلال الفترة الماضية،  موجها بالتنسيق التام بين الجهات المختصة لحصر كافة المخالفات في هذا الملف.

محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة الضبطية القضائية من صندوق الإسكان الاجتماعي
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