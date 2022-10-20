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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رجال كرة اليد.. خيري يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبنفيكا

صدى البلد

حصل أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة  الفريق أمام بنفيكا البرتغالي، التي أقيمت اليوم في بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) المقامة حاليا في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها خيري بجائزة أفضل لاعب، بعد أن فاز بها من قبل في مباراة «رجال يد الأهلي» أمام فريق مضر السعودي.

وقدم خيري أداءً مميزًا ساهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 29-28، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وقدم «رجال يد الأهلي» عرضا قويا، وتألق اللاعبون على مدار شوطي المباراة، لينجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 29-28 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق قد فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.

 

أحمد خيري بنفيكا البرتغالي بطولة كاس العالم للاندية سوبر جلوب مدينة الدمام المملكة العربية السعودية

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