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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة حول تغيرات المناخ بمركز بحوث جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الاثنين المقبل

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا

 ينظم مركز بحوث واستطلاعات الرأي العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الاثنين المقبل، ندوة عن تغيرات المناخ وانعكاساتها على مستقبل البشرية بقاعة المؤتمرات بالجامعة.


وأوضح المركز  أن المتحدثين في الندوة هم الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة، والدكتور عمرو الليثي رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور عمر عبد العزيز الرئيس المشارك للجنة الخيارات التقنية بأمانة الأوزون بالأمم المتحدة، والدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو السماك أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية والدكتور بلال علي عبد الحميد مساعد رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويدير الندوة الدكتور عصام الدين فرج مدير المركز.

 

الدراسات الأفريقية كلية الدراسات الافريقية عمرو الليثي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا Jobs Education

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