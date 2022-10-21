في هذه الحالات.. أنت معرض للإصابة بقرحة القدم السكري

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بكلية طب قصر العينى، يعد مرض السكري هو السبب الرئيسي للإصابة بقرحة القدم السكرى ، حيث تعد الإصابة بقرحة القدم السكري إحدى المضاعفات لمرض السكري إلا أن هناك العديد من الأسباب المباشرة للإصابة.



وقال الدكتور وليد الدالي، إن هذه الأسباب تتمثل في الخلل الوظيفي في الأعصاب الحسية، حيث يؤدي ذلك إلى عدم الشعور التام بحدوث الجروح السطحية في القدم والتي قد تتفاقم بسبب مرض السكري، أو الإصابة بالتهابات الأعصاب الطرفية والتي تؤدي بدورها إلى فقدان الشعور تدريجيا بالقدم.



وتابع الدكتور وليد الدالى، أن انسداد الشرايين والأوعية الدموية التي تغذي القدمين والتي تنتج عن مشاكل الدورة الدموية الناتجة عن مضاعفات مرض السكري، وهذه المشكلات تؤدي بشكل مباشر إلى عدم التئام الجروح في حال حدوثها.



وأضاف الدكتور وليد الدالى في حال حدوث إحدى هذه العلامات والأعراض أو جميعها، على المريض أن يذهب إلى الطبيب المُتخصص من أجل إجراء الكشف والفحوصات اللازمة، حيث يقوم الطبيب بإجراء كشف سريري على القدم وإجراء عدة فحوصات لمعرفة وتحديد سبب الإصابة، وبالتالي اختيار الطريقة العلاجية المثلى للمريض.



وأوضح الدكتور وليد الدالى، يعتمد الأطباء في علاج قرحة القدم السكرى على العديد من الأساليب العلاجية، التي تساعد على تخفيف الأعراض، وأهمها علاج القدم السكري قبل تفاقم الوضع وحدوث مضاعفات خطيرة على القدم التي قد تؤدي إلى البتر، والهدف الأساسي من علاج تقرحات القدم هو تسريع التئامها في أقل وقت ممكن، فكلما كان التئام الجرح أسرع، قلت فرصة الإصابة بالعدوى.



وأشار الدكتور وليد الدالى، هناك عدة عوامل مهمة لمنع القرحة من الإصابة بالعدوى ومن أهمها الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت سيطرة محكمة، والإبقاء على نظافة القرحة وتنظيف الجرح في المواعيد المُحددة وعدم مشي المريض حافي القدمين.