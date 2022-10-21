لماذا من قرأ سورة الكهف عُصِمَ من المسيح الدجال؟

سورة الكهف.. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها عُصِمَ من فتنة المسيح الدجال، هكذا قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

سورة الكهف فتنة من المسيح الدجال

وأضاف “عبد الرازق”، أنه علينا الإلتزام بقراءة سورة الكهف لماذا؟ لأن سورة الكهف بها 4 قصص وكل قصة تعالج فتنة والمسيح الدجال ياتي لهذه الفتن، أول قصة هى أصحاب الكهف تعالج فتنة فى الدين، القصة الثناية صاحب الجنتين تعالج فتنة المال، القصة الثالثة وهى قصة سيدنا موسى والخضر تعالج فتنة العلم، القصة الرابعة ذي القرنين تعالج فتنة السلطة.

سورة الكهف نور ما بين الجمعتين



وأشار الى أن المسيح الدجال ياتي لهذة الأربع فتن، فمن يقرأ سورة الكهف يعصمه الله من فتنة المسيح الدجال، وينور الله له ما بين الجمعتين.

وقت قراءة سورة الكهف

وقتها من مغرب يوم الخميس ليلاً لمغرب يوم الجمعة، وسيدنا الحسن بن علي كان يقرأها كل ليلة.

سورة الكهف سبب فى إجابة الدعاء

وتابع قائلاً: “ إن سورة الكهف سبب فى النور والرحمة والسكينة واجابة الدعاء”.