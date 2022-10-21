عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا من قرأ سورة الكهف عُصِمَ من المسيح الدجال؟

صدى البلد

سورة الكهف.. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها عُصِمَ من فتنة المسيح الدجال، هكذا قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

 

سورة الكهف فتنة من المسيح الدجال 

وأضاف “عبد الرازق”، أنه علينا الإلتزام بقراءة سورة الكهف لماذا؟ لأن سورة الكهف بها 4 قصص وكل قصة تعالج فتنة والمسيح الدجال ياتي لهذه الفتن، أول قصة هى أصحاب الكهف تعالج فتنة فى الدين، القصة الثناية صاحب الجنتين تعالج فتنة المال، القصة الثالثة وهى قصة سيدنا موسى والخضر تعالج فتنة العلم، القصة الرابعة ذي القرنين تعالج فتنة السلطة.

 

سورة الكهف نور ما بين الجمعتين 


وأشار الى أن المسيح الدجال ياتي لهذة الأربع فتن، فمن يقرأ سورة الكهف يعصمه الله من فتنة المسيح الدجال، وينور الله له ما بين الجمعتين.

 

وقت قراءة سورة الكهف 

 وقتها من مغرب يوم الخميس ليلاً لمغرب يوم الجمعة، وسيدنا الحسن بن علي كان يقرأها كل ليلة.

 

سورة الكهف سبب فى إجابة الدعاء 

وتابع قائلاً: “ إن سورة الكهف سبب فى النور والرحمة والسكينة واجابة الدعاء”. 

سورة الكهف فتنة من المسيح الدجال سورة الكهف نور ما بين الجمعتين وقت قراءة سورة الكهف سورة الكهف سبب فى إجابة الدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

مهيب عبدالهادي يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يتقبل اعتذار طاهر محمد طاهر ... تفاصيل

الحق بيع.. الدولار يهبط عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه

شرط للتقديم بالوظائف.. كيفية استخراج فيش جنائي حديث 2022

فاروق جويدة: أصررت على إهداء نشيد الجيش للقوات المسلحة

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ