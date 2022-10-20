رمضان عبدالمعز عن فيديو الفلاح الفصيح: رجل كادح لديه انتماء للوطن

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، معقبا على فيديو الحاج رمزي شلبي أحد المزارعين بمحافظة المنوفية، رغم أن الفلاح يعيش حياة المشقة والكدح، إلا أن الحاج رمزي شلبي، فلاح مصري أصيل، ولديه انتماء لوطنه.

فلاح مصري أصيل

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "شوف الراجل وجه بشوش ويضحك ومبتسم وماسك خيرات البلد وبيوجه رسالة إلى سيادة الرئيس".

واذاع برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مقطع فيديو لأحد المزارعين يدعى الحاج رمزي شلبي، يعيش بقرية قلتى الكبرى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وهو سعيد بحصاد محصول البطاطس الوفير لهذا العام، موجهًا عددا من الرسائل للرئيس السيسي.



وقال المرازع: "ما يهمكش من حرب أوكرانيا يابا عبد الفتاح.. ادعم الفلاح وهو هيعوضك عن حرب أوكرانيا.. الانتاج ميه ميه القمح والبطاطس والخضار.. وما تحملش هم أي حاجة خالص احنا وراك وهنقف وياك.. واحنا على قلب رجل واحد.. نفسى أقابلك يا سيادة الرئيس السيسى".

كما قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ما قاله الفلاح الفصيح الذى يدعى رمزى شلبى، يعتبر من قيم الوطنية، ببساطة شديدة، لافتا إلى أن هذا الرجل قال أمثال شعبية قمة فى الوطنية وهما "ايد لوحدها متصقفش" ولولا وحدانى يكيد الرجال ".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هو د شعب مصر، هو ده الشعب اللى يقف يسند ويدعم، كل محافظانتا عندها انتماء وولاء لكل لما تتكلم عن المنوفية تعرف انك بتتكلم عن مواطن كله وطنية وولاء، وانا منوفى وفخور بعم رمزي شلبي".

وتابع: إن ما قال الحاج رمزى شلبى، أقوى واثقل مقطع يرد على أعداء الوطن، لافتا إلى أن ما قاله هذا الفلاح البسيط فيه أعلى القيم الاخلاقية والوطنية.



واستكمل الجندى، حديثه: "الحاج رمزي شلبي راجل سكر، دخل السرور لقلبنا ولقلب كل مشاهد شافه، ودخل كل الغم والحزن على كل من يعادى هذا البلد ".