الأهلي يواجه ماجديوبرج الألماني بنصف نهائي مونديال أندية اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي نظيره ماجديبورج الألماني في الخامسة مساء السبت المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب 2022 المقامة بمدينة الدمام بالسعودية.

وحقق الأهلي الفوز على بنفيكا البرتغالي 29-28 في ختام مباريات الدور الأول بينما حقق ماجديبورج الفوز على الخليج السعودي الذي يضم ثلاثي الزمالك أحمد الأحمر وحسن قداح وكريم هنداوي بنتيجة 35-29 ليتأهل لنصف النهائي ويواجه الأهلي.



وأصبح الأهلي أول نادٍ مصري وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي السوبر جلوب منذ تأسيسها حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة أكبر عدد من الفريق بعد توجيه الاتحاد الدولي الدعوة للعديد من الأندية.



كما أصبح الأهلي أول نادٍ مصري وإفريقي يحقق الفوز على نادٍ أوروبي في مباراة رسمية كما أن الفريق نجح في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.



الأهلي حقق فضية بطولة 2007 التي استضافتها صالة الأمير عبد الله الفيصل بعد خسارته أمام ريال سوسيداد الإسباني في النهائي بينما حقق الزمالك المركز الثالث في عام 2010.