عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتفاء بمئوية على إسماعيل بإفتتاح مهرجان الموسيقى بمختارات من أعماله

صورة من حفل الافتتاح
صورة من حفل الافتتاح

 بدأ الحفل الفنى الذى يحتفى بمئوية الموسيقار على اسماعيل بإفتتاح مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم اليوم بدار الأوبرا المصرية.  

وأحيا الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور ا احمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر ، احمد عفت ، اميرة احمد ، غادة ادم ، محمد حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ وضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم ارمينيا كامل.  

ومن ضمن المختارات المقدمة اغنية أم البطل  موسيقى فيلم الارض، اغنية يامغرمين، ودع سمائي، الأقصر بلدنا، حلاوة شمسنا، موسيقى فيلم شفيقة القبطية.

يقام ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مساء الجمعة 21 أكتوبر أربعة حفلات تبدأ جميعها فى الثامنة مساء . فعلى مسرح النافورة يقدم المطرب المغربي الكبير فؤاد زبادي، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، يليه فاصلا للمطربة مى فاروق ويسبقهما فقرة غنائية للمطربة سارة سحاب  .  

ويقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان . ويحتضن مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفلا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد العفار  ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم خالد سليم  ، أما الاول يشارك خلاله التونسي محمد الجبالى ومطربو الاوبرا  مروة حمدي ، ياسر سعيد ، محمد الخولي ، ندى غالب.   

 

ويضم المهرجان  39 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 99 فنان من 9 دول عربية هى مصر ، المغرب ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق ، البحرين ، السعودية ، تونس ، ويقام على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، معهد الموسيقى العربية ، الجمهورية ) ، مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية ) واوبرا دمنهور .

الموسيقار على اسماعيل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية دار الاوبرا المصرية حفلات مهرجان الموسيقى العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

بحضور وزيرة الثقافة..تكريم 16 شخصية أثروا الحياة الفنية بإفتتاح مهرجان الموسيقى العربية

بحضور وزيرة الثقافة..حفل لأطفال مركز تنمية المواهب في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

محمد ثروت ودينا الشربيني يقدمان فوازير رمضان 2023

حسين فهمي: تسهيلات بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لذوي القدرات الخاصة

أمير رمسيس: سيكون هناك تقسيم عادل لتذاكر مهرحان القاهرة

حسين فهمي عن مهرجان القاهرة: عايز الرجالة يكونوا شيك والفنانات تلبس بدون أفورة

حسين فهمي عن اختيار نانسي عبدالفتاح للجنة التحكيم: قيمة فنية يجب الاستفادة منها

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يفتتح دورته الـ 44 بفيلم "The Fabelmans"

ترشيحاتنا

قبل امتحانات أكتوبر .. ننشر مواصفات أسئلة اللغة العربية للأول والثاني الثانوي

زعيم المعارضة البريطاني يشن هجوما على المحافظين: حطموا اقتصادنا وخلقوا أزمة معيشة

برلمانية : نتابع الأيام المقبلة اختفاء ظاهرة لجان الأكابر في الثانوية العامة |فيديو

الحكومة تطلق حزمة جديدة من الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل خلال أيام

محافظ كفر الشيخ: مصنع الرمال السوداء سيحقق ملايين الدولارات للدولة

الغيرة والشك والتحكم.. النيابة العامة تكشف سبب قتل خلود فتاة بورسعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

عايزين نشتغل ست ساعات بس .. قصة مقترح أثار الجدل في مصر..فيديو

رعب في بولاق الدكرور.. تفاصيل مؤلمة في حادث إنهاء حياة شاب على يد 6 بلطجية.. فيديو

نفذ عملية قبل استشهاده بدقائق.. غليان بالضفة حزنا على عدى التميمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ