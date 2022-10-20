احتفاء بمئوية على إسماعيل بإفتتاح مهرجان الموسيقى بمختارات من أعماله

بدأ الحفل الفنى الذى يحتفى بمئوية الموسيقار على اسماعيل بإفتتاح مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وأحيا الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور ا احمد عاطف بمشاركة المطربين وليد حيدر ، احمد عفت ، اميرة احمد ، غادة ادم ، محمد حسن ، حنان عصام ، نهى حافظ وضم مختارات من أعمال الموسيقار الراحل يصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم ارمينيا كامل.

ومن ضمن المختارات المقدمة اغنية أم البطل موسيقى فيلم الارض، اغنية يامغرمين، ودع سمائي، الأقصر بلدنا، حلاوة شمسنا، موسيقى فيلم شفيقة القبطية.



يقام ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مساء الجمعة 21 أكتوبر أربعة حفلات تبدأ جميعها فى الثامنة مساء . فعلى مسرح النافورة يقدم المطرب المغربي الكبير فؤاد زبادي، حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، يليه فاصلا للمطربة مى فاروق ويسبقهما فقرة غنائية للمطربة سارة سحاب .

ويقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان . ويحتضن مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " حفلا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد العفار ويضم فاصلين يحيى الثاني النجم خالد سليم ، أما الاول يشارك خلاله التونسي محمد الجبالى ومطربو الاوبرا مروة حمدي ، ياسر سعيد ، محمد الخولي ، ندى غالب.

ويضم المهرجان 39 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 99 فنان من 9 دول عربية هى مصر ، المغرب ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق ، البحرين ، السعودية ، تونس ، ويقام على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة ، الصغير ، معهد الموسيقى العربية ، الجمهورية ) ، مسرح سيد درويش ( اوبرا الاسكندرية ) واوبرا دمنهور .