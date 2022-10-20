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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تفعيل اليوم الرياضي في مدارس الفيوم

وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم اثناء تفقدها مدرسة المستقبل

تابعت، اليوم، ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات في الفيوم.

كما تابعت عريق ، انضباط سير العمل بالمدرسة، وتنفيذ اليوم الرياضي، من خلال توزيع الأنشطة المختلفة على جميع أقسام المدرسة، انطلاقا من سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نحو التأكيد على شخصية الطالب، وبناء الشخصية المصرية الشخصية المصرية وثقل مهاراتهم ، وتعزيز الثقة بالنفس والعمل الجماعي، والتأكيد على نشر الأنشطة وممارستها بالمدارس على مستوى الجمهورية.

تأتي المتابعة تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

أشادت وكيل المديرية بإنضباط وانتظام العمل بالمدرسة، وتطبيق الأنشطة على أعلى مستوى بجميع أقسام المدرسة وحضور انتخابات الفصول .

كما حضرت وكيل المديرية، تكريم جماعة الصحافة المدرسية، وذلك للمستوى المتميز في تنفيذ  أفضل مجلة حائط.

كما تفقدت مدير المديرية ، مشروع زراعة الأشجار والنباتات بالمدرسة، بمشاركة طلاب المدرسة ، ويأتي ذلك في إطار مبادرة " إتحضر للأخضر" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أشادت عريق بإبداع قسم التربية الفنية بالمدرسة، من خلال تصميم وعمل وعرض عروسة المولد في أجمل الأشكال ، بمناسبة المولد النبوي الشريف باعاده تدوير خامات البيئه.

وفي سياق متصل، كرمت وكيل المديرية ، الطلاب المتفوقين بالمدرسة ، وذلك تقديرا للتفوق والحصول على الدرجات النهائية باللغه العربيه.

وأشادت وكيل المديرية  بإنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة وحرص هيئة التدريس على التفاعل مع التلاميذ.

تعليم الفيوم تنظم لقاء مهنى مع الاخصائيين الإجتماعيين

 

 

 

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