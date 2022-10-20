بسبب لعبة كتم الأنفاس.. استشاري نفسي يحذر من مخاطر كبيرة يتعرض لها الأطفال.. فيديو

أكد الدكتور محمد محمود حمودة، استشاري ومدرس الطب النفسي للأطفال، أن لعبة كتم الانفاس بها خطورة عالية جدا، مشيرا إلى أنها تؤثر على وظائف الكلى.

وقال محمد محمود حمودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن لعبة كتم الأنفاس، خطر لأن الأطفال يقوموا بها من أجل المغامرة فقط.

وتابع استشاري ومدرس الطب النفسي للأطفال، أنه لا بد من عمل توعية الاطفال ومراقبتهم لأن تلك الألعاب مميتة وقاتلة.

عقوبة توقع عليه

وأشار محمد محمود حمودة إلى أن أي طفل يعمل ده أو يعملها لحد لا بد أن يكون هناك عقوبة توقع عليه.