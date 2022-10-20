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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن إبحار غواصة نووية أمريكية بالقرب من إيران في بحر العرب

أرشيفية
أرشيفية

أكد مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت غواصة نووية إلى أقرب نقطة من إيران لبعث رسالة ردع.

وقال المصدر لفضائية “العربية” السعودية، إنه تم الإعلان عن وجود غواصة نووية في المنطقة كرسالة ردع، مشيرا إلى أن قائد المنطقة المركزية زار الغواصة النووية في بحر العرب الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الإعلان عن وجود الغواصة النووية في الشرق الأوسط تم بقرار من وزارة الدفاع الأمريكية.

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وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق، أنها تعتزم محاسبة إيران على تقديمها أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وانضمت الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى المملكة المتحدة وفرنسا في إثارة قضية نقل إيران لطائرات بدون طيار إلى روسيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تلقى فيه أعضاء المجلس إيجازات خبراء من الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تقارير نقل هذه الأسلحة الخطرة.

 

البنتاجون الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة غواصة نووية ايران المنطقة المركزية بحر العرب

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