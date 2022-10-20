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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدعمها روسيا عسكريا .. البنتاجون: سنحاسب إيران بـ العقوبات وإجراءات أخرى

كيربي
كيربي

أعلن جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية “البنتاجون” عن أن هناك مساعدات إيرانية للقوات الروسية في أوكرانيا 

وقال كيربي “الإيرانيون كانوا على الأرض في أوكرانيا؛ لمساعدة روسيا في عمليات الطائرات المسيرة”

واضاف متحدث البنتاجون أن "إيران تصدّر الإرهاب إلى المنطقة وأوكرانيا ولديها قوات على الأرض في القرم لدعم الجيش الروسي" متوعدا طهران بالرد الرادع على كل ما تقوم به 

وتابع كيربي قائلا إن مجلس الأمن القومي الأمريكي سيحاسب إيران من خلال فرض العقوبات وإجراءات أخرى.

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انضمت الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى المملكة المتحدة وفرنسا في إثارة قضية نقل إيران لطائرات بدون طيار إلى روسيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، تلقى فيه أعضاء المجلس إيجازات خبراء من الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تقارير نقل هذه الأسلحة الخطرة. 

وأكدت واشنطن أنها لن تخفي في ضوء ذلك أن الاتفاق النووي مع إيران “ليس قريبا” في ضوء الدعم الايراني لـ موسكو.

وأعربت الخارجية الامريكية وفقا لبيان رسمي اصدرته عن قلقها البالغ إزاء حصول روسيا على هذه الطائرات بدون طيار من إيران، والذي يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وبدأت الولايات المتحدة التحذير في تموز من أن إيران تخطط لنقل الطائرات بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها في الحرب الوحشية التي تقودها هذه الأخيرة ضد أوكرانيا، ولدينا الآن أدلة كثيرة على استخدام هذه الطائرات بدون طيار لضرب المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا. 

وتستمر إيران في الكذب وإنكار تزويدها روسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمنع نقل الأسلحة الخطرة إلى روسيا. 

وأكدت الخارجية الامريكية في أنها لن نتردد في استخدام عقوباتنا والأدوات المناسبة الأخرى ضد كافة الأطراف التي شاركت في عمليات النقل هذه. 

ووشددت على مواصلة زيادة المساعدات الأمنية غير المسبوقة لأوكرانيا، بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي، حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها في وجه هذه الأسلحة.

 

 

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