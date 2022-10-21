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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين نارية بقنا

اسعاف
اسعاف

لقى 3 أشخاص مصرعهم، فى حادث تصادم دراجتين ناريتين على كوبرى المنشية بمركز نقادة جنوب قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نقادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على كوبرى المنشية، نتج عنه مصرع 3 أشخاص.

 

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بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين مصرع كل من: أحمد عيد محمد عليوه 20 عاماً، مقيم بقرية المنشية، حازم أحمد حازم 20 عاماً، مفيم بقرية أسمنت، و أحمد ياسين 20 عاماً، مقيم بقرية قرقطان.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى طوخ التكاملى بنقادة، لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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