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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فاروق جويدة: لابد من إنتاج فيلم عالمي يحكي قصص الانتصار بأكتوبر

فاروق جويدة
فاروق جويدة

أكد الشاعر والكاتب فاروق جويدة، أنه فى شهر أكتوبر الحالي، قام بكتابة 4 مقالات عن انتصار أكتوبر العظيم، موضحًا أن أكتوبر مازال يهم المواطنين رغم مرور 49 عامًا على الانتصار.

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وأضاف فاروق جويدة، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن "من عاش حرب أكتوبر ستظل ذكرياتها معه.. ولابد من وجود فيلم عالمي يحكي قصص الانتصار".

ولفت إلى أنه عاش فترة حرب أكتوبر العظيم، وما مرت به مصر من صعب قبلها، وتحديدًا بعد 67، وأن مصر عاشت فترة أصعب من أصعب فترات الأحرام.  

وأشار إلى أن انتصار أكتوبر العظيم يحتاج لـ تفسير، وأن هناك وثائق كثيرة لم تظهر، وأن يتم تصفية لـ الاحداث بموضوعية، فهناك كتب مذكراته، وعلينا فرز ما كتب.

ولفت إلى أن العالم يدرس ما حدث فى حرب أكتوبر، وعلينا الاستفادة من كل بطل شارك فى حرب أكتوبر، ويحكى لنا القصص البطولية.

وتابع :" جملته :" نحن لم نحب كما احبابنا عبد الناصر، ومن بعده فقدنا القدرة على حب آخرين" وأن حبه لـ عبد الناصر يعتبر أمر شخصي به، وهذه جملة ليست عامة".

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