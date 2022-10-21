فلسطين .. استشهاد شاب وإصابة 3 خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين | شاهد

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح لها، إن "شابا استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد إصابته بالرصاص الحي في منطقة الرقبة".

وأوضحت الصحة في بيانها، أن "الشاب صلاح بريكي البالغ من العمر 19 عاما، استشهد بعد إصابته بجراح خطيرة في منطقة الرقبة خلال اشتباكات وقعت بمخيم جنين".

وأكدت الصحة، أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات أخرى نتيجة الاشتباكات بين الجيش ومسلحين فلسطينيين، حيث وصفت جراحها بالطفيفة، ومعظمها بالأطراف.

اشتباكات

وذكرت وسائل إعلام محلية فلسطينية، أن اشتباكات اندلعت بين مسلحين وقوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل عبر مركبة مدنية لمخيم جنين.

وانتشرت وحدة القناصة التابعة للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق مختلفة من مخيم جنين.

ودارت اشتباكات عنيفة في أكثر من محور في جنين بين المسلحين الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي الخاصة، فيما دفع الجيش بتعزيزات إضافية من الجنود الإسرائيليين للتعامل مع الاشتباكات.

وفي بيان أولي للجيش الإسرائيلي قال إن "قوات من الجيش وجهاز الشاباك تعمل في مخيم جنين، بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نار"، مشيرًا إلى أنه سينشر المزيد من التفاصيل لاحقا.