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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق جويدة: أصررت على إهداء نشيد الجيش للقوات المسلحة

صدى البلد

أكد الشاعر والكاتب فاروق جويدة، أنه لا يربط الوطنية بالسياسة لأنها نوع من الحب، وأن الوطنية أساس حب.

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وأضاف فاروق جويدة، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن  أى شخص يدخل الجيش يحفظ نشيد الجيش، والحب لـ الوطن شئ جميل، وأنه يكتب شعر لـ الوطن ولـ الحب ".

ولفت إلى أن  المشير الراحل محمد حسين طنطاوي هو من طلب منه كتابة نشيد الجيش، وبالفعل بدأ كتابته، وبعد ذلك تم تلحينه من قبل كمال الطويل.

وأشار إلى أنه أصر على إهداء النشيد لـ الجيش، وذلك لحبه، وأنه سعيد بهذه اللحظة، وأن القوات المسلحة فى هذا التوقيت قدمت له الشكر. 

فاروق جويدة الحب شريف عامر نشيد الجيش الجيش

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