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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منزعج | فاروق جويدة يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب

فاروق جويدة
فاروق جويدة

أكد الشاعر والكاتب فاروق جويدة، أنه يتابع كل الأمور التى تحدث بالمجتمع المصري، وكشف أنه كتب مقالا عن تأثير المخدرات على الفنان، وأنه كان يقصد بها أزمات الفنانين و أزمة شيرين عبد الوهاب.

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وأضاف فاروق جويدة، خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، قائلا: " منزعج جدا من صورة الفنانين المصريين الآن".

ولفت إلى أن صفحات الحوادث أصبحت تتحدث عن الفنانين، " بيحدث ضرب فى العزاء، و بيحدث أزمات أثناء الزواج وبعد الزواج، وبسبب الطلاق".

وقال :" قديمًا نادرًا ما كنا نري خبرًا فى صفحة الحوادث عن فنان مصري".

فاروق جويدة المخدرات شيرين شيرين عبد الوهاب شريف عامر

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