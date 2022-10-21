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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد جدل أثاره تمثال فرس البحر .. محافظ جنوب سيناء يوضح رسالة العمل

رسالة فرس البحر
رسالة فرس البحر

أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رسالة تمثال فرس البحر  بشرم الشيخ الذي أثار جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي  وخاصة بعد تركيب أجنحة له قائلا رسالته :" رسالة من مدينة السلام 
فرس البحر في سبيلها للانقراض ، و سيحلق إلى عالم آخر و ستلحق به كائنات أخرى إن لم نحافظ على المناخ لسنا وحدنا شركاء في المناخ ٠٠ فالعالم كله  بما فيه من كائنات الأخرى - شركائنا فيه ٠٠ و من ثم فالحفاظ على المناخ ضرورة حتمية ، لأنه حفاظ على الإنسان والحيوان والزرع والنبات من الهلاك .

فودة يتفقد الميادين 

رسالة الأعمال الفنية الحفاظ علي البر والبحر 
٠٠إن لم تستطع إنقاذهم اليوم فلن تستطيع إنقاذ نفسك غدا ٠٠ ليس لنا أرض غير الأرض كي نحافظ عليها ٠٠ الحفاظ على البر و البحر و الجو أمانة استودعتها عندنا الأجيال القادمة ٠٠ المناخ حياة ، حياة كل المخلوقات"

انشاء جداريات وتماثيل 

فودة يتفقد الميادين بشرم الشيخ 

جاء ذلك خلال تفقده لعدداً من الميادين والأعمال الفنية بشرم الشيخ  مشيرا إلي أن الأعمال الفنية  تبعث برسالة من مدينة السلام لوفود دول العالم للحفاظ علي البر والبحر والجو مؤكدا   أن الأعمال الفنية بشرم الشيخ توجه رسالة من مدينة السلام لجميع وفود العالم حضور مؤتمر المناخ  بأهمية الحفاظ علي البر والبحر والجو وحتمية الحفاظ علي المناخ حفاظاً علي الإنسان والحيوان والنبات من الهلاك 

فرس البحر 

وضع رسالة مكتوبة لكل عمل فني 


وهذه الرسالة كالتالي : "
حيث وجه المحافظ بسرعة وضع تلك الرسالة بجانب العمل الفني بعد ترجمتها بعدة لغات لمخاطبة وفود العالم.

بوابة شرم الشيخ 

١٥ ميدان بشرم الشيخ برسالة مكتوبة 

وتابع  المحافظ خلال جولة تفقدية  أعمال عددا من الميادين التي يتم إنشاؤها بشرم الشيخ مشيرا ان تلك الميادين تصل لعدد 15 ميدان رئيسي وفرعي تم إنشاؤها بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والمجتمع المدني، وتفقد المحافظ بعض الأعمال الفنية بالمدينة مشدداً علي سرعة إنهاء أعمال النظافة والتجميل وأعمال الاضاءات بمحيط تلك الأعمال الفنية.

وفي سياق متصل رسالة من مدينة السلام قام فودة  بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التجميل والزراعات ورفع كفاءة عدد من الفنادق  بمدينة شرم الشيخ 
في إطار جولاته المتعددة لمتابعة كافة الاستعدادات الجارية بمدينة شرم الشيخ  لاستضافة مدينة السلام لفعاليات مؤتمر المناخ نوفمبر 2022 ،
حيث  تابع اعمال التجميل و الزراعات كما قام بتفقد عدد من الفنادق التي يتم رفع كفائتها استعداد لاستقبال زوار المؤتمر من كافة الجنسيات، 
 

التماثيل

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اخبار شرم الشيخ فرس البحر جدل المناخ تمثال

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