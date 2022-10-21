أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 66 ألفا و750 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 66 ألفا و750 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2573 دبابة و5 آلاف و258 من المركبات المدرعة و1648 من النظم المدفعية و372 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و269 طائرة و243 مروحية و16 سفينة حربية.. فضلا عن 147 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و6 مركبات وخزانات وقود".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.