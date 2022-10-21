عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 66 ألفا و750 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

صدى البلد

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 66 ألفا و750 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

 


وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2573 دبابة و5 آلاف و258 من المركبات المدرعة و1648 من النظم المدفعية و372 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و269 طائرة و243 مروحية و16 سفينة حربية.. فضلا عن 147 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و6 مركبات وخزانات وقود".

 


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

الجيش الأوكراني هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوكرنفورم روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

سيول وأمطار رعدية في سيناء.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا| فيديو

ترشيحاتنا

أدني مستوى في 6 شهور.. تراجع حاد بأسعار الغاز الطبيعي بـ أمريكا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة

توافد الأفواج السياحية على مدينة أبو سمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس

مقره الإسكندرية.. مصر تفوز بإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية

يتكرر السهو في الصلاة وأنسى السجود له في نهايتها.. فما الحكم؟

الأحد المقبل.. الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة الجدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب الشمس عن مكة المكرمة خلال أيام وتحذير للمواطنين.. ما القصة؟

نهاية أسطورة رونالدو .. هل سيغيب صاروخ ماديرا عن البرتغال في كأس العالم ؟

وفاة لاعب إسباني شهير في ظروف غامضة.. تفاصيل

فستان لافت ورسالة غزل.. سالي عبد السلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ