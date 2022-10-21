عقب أدائها للصلاة.. ضبط شاب تحرش بسيدة في أحد المساجد بالدقهلية

تمكن عدد من أهالى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخص قام بالتحرش بأحد السيدات داخل مسجد عمرو عدلى عقب أدائها للصلاة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز أجا يفيد بتمكن عدد من الأهالي بضبط شخص أثناء قيامه بالتحرش بإحدى السيدات داخل مسجد.

بالانتقال والفحص تبين قيام "يوسف.إ م" 19 عامل بمقهى، بالتحرش ب "منال م.ا" 40 عاما ربة منزل، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء تواجدها بمسجد عمر عدلى لأداء الصلاة واتهمته بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.