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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ميناء بورسعيد يستقبل MONET.. واقتصادية قناة السويس: عودة مرتقبة لرحلات سفن السياحة العالمية إلى سابق عهدها

صدى البلد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال  ميناء بورسعيد السياحي للسفينة السياحية MONET التى ترفع علم"سانت فينسنت وجزر الغرينادين " وعلى متنها 47 راكب و27 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات ،ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، والتى  تديرها Elegant Cruises ومقرها مدينة نيويورك،حيث يبلغ طولها 68مترًا وعرضه 10 متراً وغاطس 3.3مترًا، بحمولة كلية تصل إلى 1453 طن .

 

تجدر الإشارة بأنه تم بناء السفينة في عام 1970 ، وتم تحويله وإطلاقه كسفينة ركاب في عام 1998 ، تم تجديده وترقيته بالكامل في عام  2018. ليكون بمثابة يخت فاخر كبير ، بكابينة ديلوكس مزدوجة وبنية علوية من الصاج مفتوحة تسمح بإطلالات بانورامية على المناظر الطبيعية الخلابة التي ستبحر فيها.


، بينما تم تصميمه الداخلي ليضم مكتبة صغيرة بها مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات وأجهزة الصوت والصورة الحديثة للعروض التقديمية،وصالة للألعاب الرياضية ، والتي تضم مجموعة متنوعة من معدات اللياقة البدنية، ومطعم ،و يمكن للسفينة أن تستوعب أكثر من 60 ضيف فى 30 كابينة مزدوجة وطاقم مكون من 29 شخصًا.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية ، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانىء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

 

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة  بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، و اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

والجدير بالذكر أن السفينة “MONET” سوف تغادر  الميناء في نفس اليوم عقب نزول الركاب وافراد الطاقم وتوجهم القاهرة لزيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة،  لاستكمال باقى  رحلتهم السياحية إلى اوكرانيا.

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لقناة السويس ميناء بورسعيد طاقم السفينة

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