الهجوم علي ميناء إيلات.. ندوة احتفالا بنصر أكتوبر في تربية عين شمس

نظمت كلية التربية جامعة عين شمس ندوة علمية ثقافية بعنوان (الهجوم علي ميناء ايلات)، وذلك في اطار الاحتفال بالذكري التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة وذلك بمسرح كلية التربية ،في إطار الأحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، وفي إطار الموسم الثقافي لقسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس و بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.



الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس والدكتور علاء عبد الحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الناصر رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف: الدكتور جمال شقرة مقرر لجنة السمنار

الدكتور هالة خلف رئيس قسم التاريخ والمشرف علي الموسم الثقافي.



حضر الندوة العديد وفد لجنة التاريخ والاثار بالمجلس الأعلى للثقافة وهم

الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار جامعه القاهرة

الدكتور محمد عبد الرحيم أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الاثار جامعة القاهرة

الدكتور خلف الميرى أستاذ التاريخ الحديث بكلية البنات جامعه عين شمس

ايمان كمال سيد امين لجنة التاريخ والاثار ونائب مدبر شعبة العلوم الاجتماعية

اسلام مجدي امانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى



الهجوم علي ميناء ايلات ندوة بتربية عين شمس

الهجوم علي ميناء ايلات ندوة بتربية عين شمس

الهجوم علي ميناء ايلات ندوة بتربية عين شمس

الهجوم علي ميناء ايلات ندوة بتربية عين شمس

الهجوم علي ميناء ايلات ندوة بتربية عين شمس

كما حضر الندوة العديد من ابطال نصر أكتوبر المجيد ومن أبرزهم اللواء بحرية وسام حافظ ( أحد ابطال القوات البحرية الخاصة وقائد مجموعة 39 قتال واللواء أركان حرب عادل فودة (قائد مجموعة قمر خلف خطوط العدو وحاصل علي وسام النجمة العسكرية من الرئيس السادات )،



واستضافت الكلية ليلي إبراهيم رفاعي (ابنه الشهيد البطل العميد إبراهيم رفاعي) والدكتورة (سناء رفعت وهبة) وكيل شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس ابنة اللواء رفعت وهبة



وادارت الندوة الدكتورة هالة خلف رئيس قسم التاريخ التى رحبت الحضور وتوجهت بكلمتها لطلاب الكلية قائلة أن اكتوبر هو ميراث المجد من الإباء لكم أيها الأبناء فعلموا ان أكتوبر تواصل الأجيال فحافظوا علية واعملوا علي تنمية الوطن وبنائه وأنهت كلمتها بالشكر والعرفان لقواتنا المسلحة .



كما تحدث الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث بالكلية ومستشار رئيس الجامعة للشؤون السياسية عن استراتيجية حرب أكتوبر وانها تدرس في جامعات العالم

كما رحب خلال كلمته بابنة اللواء رفعت وهبة لما قام بة والدها من بطولات .



كما أشار الدكتور عبد الناصر رشاد وكيل الكلية للدراسات العليا نيابة عن عميد الكلية إلى أهمية التذكير دوما بشهداء أكتوبر وطلب من الجميع الوقوف دقيقة حداد وقراءه الفاتحة لهم جميعا



وفي ذات السياق أوضح الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار جامعه القاهرة معنى و اصل كلمة ايلات في الحضارات القديمة وانهي حديثة بعدد من الابيات الشعرية التي تحث علي الولاء والانتماء للوطن



كما اشار اللواء وسام حافظ عن تجربته العسكرية ومهامه العسكرية التي قام بها من اجل الهجوم علي المدمرة ايلات، حيث أفاض بمعلومات تكاد تُعرف لأول مرة مما ادهش جميع الحضور بشكل كبير

وتحدث عن ضرورة الانتماء للوطن والتضحية من أجل رفع رايته شامخة فوق رؤوس العدو .

كما وجه كلمه للشباب تهدف لتوعيتهم وتحفيزهم على حب بلادهم والدفاع عنها في كل وقت وكل حين .

وفى نهاية الندوة تم تكريم اد حازم راشد عميد الكلية ووفد المجلس الاعلي للثقافة وسيادة اللواء بدروع كلية التربية