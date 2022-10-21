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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجر أحمد تشارك جمهورها بصور مع زوجها من باريس .. شاهد

هاجر احمد و زوجها
هاجر احمد و زوجها

نشرت الفنانة هاجر احمد ، صورتين لها مع زوجها من باريس، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت هاجر احمد على الصور قائلا  “الحب والفرح والبهجة ، صباح الخير باريس ”. 
 

يذكر أن الفنانة هاجر أحمد شاركت فى موسم عيد الفطر بفيلم "زومبى" أمام النجم على ربيع، والفيلم بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.
 

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

انستجرام باريس هاجر احمد عمرو عبد الجليل ابو المجد حمدي الميرغني

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