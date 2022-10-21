عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يلتقى عدداً من المواطنين ويستمع لمطالبهم واحتياجاتهم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

حرص المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على لقاء عدد من المواطنين، بعد صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، حيث استمع لمطالب وشكاوي واحتياجات المواطنين، موجهاً رئيس المدينة ومسؤولى مكتبه باستلام تلك الشكاوي والمطالب وتدوين أرقام تليفونات أصحابها، لبحث مطالبهم  والعمل على الاستجابة لها وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، بجانب الاستماع لمطالب شخصية لبعض الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

 

جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس مركز مدينة بني سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، حيث ألقى خطبة الجمعة وكيل الوزارة ، وأمّ المصلين في الصلاة فضيلة  الشيخ صالح أبو القاسم  إمام وخطيب المسجد.

قطع الكهرباء عن عدد من قرى بني سويف وببا.. الأسبوع المقبل

نائب محافظ بني سويف يستعرض أهداف مبادرة "حياة كريمة" لتحسين خدمات القرى

تناولت الخطبة موضوع "مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية" حيث أشار وكيل الأوقاف إلى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ببناء الشخصية بشكل كبير، إذ حفلت السنة النبوية بضوابط وأسس عدة تعمل على بناء الشخصية القويمة ، تشمل كافة مراحل حياة الإنسان ، منها: حُسن اختيار الزوجين انطلاقاً من كونهما أساس هذا البناء وفي صلاحهما صلاح الأسرة ،بجانب بث وغرس روح الإيمان بالله في قلوب الأبناء منذ الصغر من خلال تنشئتهم على العقيدة الصحيحة بما يناسب قدراتهم العقلية ، وتنشئة الأبناء على العبادة وطاعة الله، وتربية الأطفال على الآداب والأخلاق وحمايتهم من الفساد والتنشئة على العمل والاجتهاد.

 

كما أكد "نصر" أن أساس رقي الأمم والمجتمعات يبدأ من الإنسان الذي يعتبر هو أصل هذه الحياة ،حيث خلقه الله تعالي ليكون خليفته في الأرض التي خلقها قبل خلق الإنسان ليسخرها ويهيئها لإعمارها ، موضحاً أن القرآن الكريم نزل لبناء الإنسان وصلاحه، فهو يعتبر  الكتاب الذي يتحدث إلى الإنسان وعنه ، لذلك فإن صلاح الأمة مرهون ببناء شخصية صالحة تصلح ولا تفسد تبنى ولا تهدم وتعمل ولا تتكاسل إلى غير ذلك من الصفات الحميدة التي تقوم عليها الشخصية المسلمة التي هي قوام المجتمع ونهضته.

بني سويف وزارة الأوقاف مبادرة حياة كريمة نائب محافظ بني سويف مدينة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قتلها زوجها بمساعدة عشيقها.. تفاصيل الواقعة كاملة من لسان المتهمة

خلتني أعيط بالدموع.. والد حسام حبيب يفجر مفاجأة صادمة عن ابنه

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يُعزّي أسرة محمود أبو الحسن المعلم بمدرسة بني قاسم الابتدائية

ترشيحاتنا

الحياة رجعتلها.. رامي رضوان يتحدث عن حواره مع الطفلة يقين

أطفالنا في خطر.. حقيقة انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس

الداخلية تداهم مطابع الكتب غير المرخصة بالقاهرة والإسكندرية

الحاسدون يعملون بكل نشاط وشيطان.. خطيب المسجد الحرام: المسئولية تقع على كل مسلم

خطيب الجامع الأزهر : الرسول الكريم ضرب أروع الأمثلة في التعايش وقبول الآخر

الدولار يتراجع عالمياً واليورو يرتفع .. اعرف أسعار العملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء سيغيبون عن مباراة السوبر| من سيتضرر.. الأهلي أم الزمالك ؟

أضرار تناول الرمان بشكل يومي.. انتبه

بملابس كشفت عن زيادة وزنها...ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بملابس كاجوال.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

غيرة وتهديد وتسجيل لحظة الحادث.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل فتاة بورسعيد

هبوط الدولار عالميا.. ومفاجأة في أسعار الذهب

أمطار رعدية تضرب المحافظات.. استمرار تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ