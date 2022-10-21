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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل ومجازاة خطيب مسجد اعتلى المنبر بدون الزي الرسمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت مديرية الأوقاف ببنى سويف، نقل خطيب مسجد بمدينة بنى سويف، وخصم شهر من «المكأفاة»، بسبب مخالفته الزى المقرر من وزارة الأوقاف.

وكان خطيب مسجد الحاجة فاطمة مجاور، والذى تم إنشائه عام 2018 اعتاد ارتداء القميص والبنطلون، والتخلي عن الجلباب «الزى الرسمى»، أثناء صعودة للمنبر فى خطبة الجمعة.

وكان عدد من المصلين تقدموا بشكاوى إلى مديرية أوقاف بنى سويف، موضحين: أن خطيب المسجد بالمعاش ويعمل بالمكأفاة وكان إمام مسجد قبل خروجه على المعاش ويعلم القواعد المنظمة لصعود المنبر وهى إرتداء الجلباب او الزى الرسمى «العمة والكاكولا»، ولكنه اعتاد صعود المنبر بالقميص والبنطلون وهو زى لا يليق بتعليمات وزارة الاوقاف.

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يذكر أن وزارة الأوقاف أشارت إلى بعض العقوبات التى سيتم تطبيقها على الائمة حال مخالفة التعليمات فى خطبة الجمعة، والتى من بينها عدم الالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من وزارة الأوقاف أو عدم الالتزام بالوقت المحدد للخبطة بين 15 إلى 20 دقيقة، كما يتعرض الإمام للعقوبة في حال عدم إلقاء الخطبة وترك المسجد بدون إذن كتابى من الإدارة التابع لها وأيضا فى حالة عدم ارتداء الزى الأزهرى الكامل أثناء خطبة الجمعة.

بني سويف وزارة الأوقاف مدينة بني سويف موضوع خطبة الجمعة الزي الأزهري ببنى سويف

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