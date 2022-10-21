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بين الناس

القابضة للمياه: مبادرة رحلة إلى قمة المناخ بضيافة محطة التحلية في مطروح

صدى البلد

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، فعاليات مبادرة "رحلة إلى قمة المناخ" The Ride to COP27، للمغامر المصرى على عبده، والذى زار محطة تحلية مياه البحر بالرميلة، والتى تعد من أهم مصادر المياه بمحافظة مطروح.

وأكد محافظ مطروح، أهمية الدور الريادى للمبادرة فى التوعية بتأثير التغيرات المناخية، والترويج لجهود الدولة والخطوات الاستباقية التى تتخذها للحد من تأثيراتها السلبية، مثل الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول والنوات، والاستفادة من تلك المياه، وكذلك التوسع فى مجال تحلية مياه البحر والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشاد بالحوار المجتمعى بين الشباب وشيوخ القبائل وقيادات وممثلى المجتمع المدنى ورجال الدين وقادة الرأى، لتوحيد الفكر والجهد لتبنى القضايا المجتمعية، لنشر الوعى بين فئات المجتمع بضرورة الحفاظ على المياه والبيئة.

ورحب الدكتور إبراهيم خالد، بمبادرة رحلة إلى قمة المناخ، وما تقدمه من نموذج هادف لتوعية فئات المجتمع، وتعريفهم بالجهود التى تبذلها الدولة لمجابهة تحديات التغيرات المناخية، وتأثيراتها المختلفة على الموارد الطبيعية ومنها المياه العذبة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات واسعة نحو توفير مصادر مائية مكملة، منها تحلية مياه البحر.

وأوضح أن إجمالى طاقات محطات تحلية الرميلة (١)،  (٢)، (٣) تبلغ ٦٠ ألف متر مكعب يوم من المياه المحلاة، باستخدام تكنولوجيا التناضح العسكى RO، مع استخدام تكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

من جانبه، أشاد المهندس على عبده المغامر المصرى، بكافة الجهود التى حققتها الدولة على مدار الأعوام الماضية ولازالت تحققها للحد من مخاطر التغيرات المناخية، وما تقدمه الشركة القابضة من خدمات مميزة للمواطنين، على الصعيد التقنى والتوعوي لبناء فكر مستقبل جديد قائم على الترشيد والحفاظ على المياه.

جدير بالذكر أن رحلة إلى قمة المناخ، هى مبادرة عالمية للمغامر المصرى "على عبده" يسعى خلالها لتسجيل رقم عالمى جديد بموسوعة جينس لأطول رحلة بدراجة كهربائية، والتى يمر خلالها على محافظات الجمهورية المختلفة  للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة،  في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 التي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

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