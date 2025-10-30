ضبط شاب أنهى حياة جاره بطعنات غادرة بشوارع دماط بقطور إثر خلافات الجيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط شاب أنهي حياة جاره بطعنات غادرة بشوارع دماط بقطور إثر خلافات الجيرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ حول وفاة المدعو "ا.ن"45 سنة علي يد جاره الشاب إثر خلافات الجيرة بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قطور تحت قيادة الرائد أحمد بهاء وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة قطور بنطاق دائرة المركز .

سقوط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.