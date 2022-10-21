عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جردت أحفادها من ألقابهم باعتذار علني .. ملكة الدنمارك تثير الجدل

ملكة الدنمارك
ملكة الدنمارك

تصدرت الملكة مارجريت، حاكمة الدنمارك، عناوين الصحف، بعد قرارها بتجريد بعض أحفادها من ألقابهم، في قرار مفاجئ وصادم للجميع بما فيهم ابنها.

لم يعد يُشار إلى الأمير نيكولاي ، 23 عامًا ، والأمير فيليكس ، 20 عامًا ، والأميرة أثينا ، البالغة من العمر 10 أعوام ، والأمير هنريك البالغ من العمر 13 عامًا باسم أصحاب السمو الملكي، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والحزن داخل العائلة.

ملكة الدنمارك مع أحفادها

الملكة تعتذر علنيا

أوضح البيت الملكي، أن الملكة كانت دائمًا تتمتع بعلاقات كبيرة مع عائلتها، ولم تقصد بقراراها إزعاج أولادها وأحفادها، لذلك قدمت مارجريت اعتذارًا علنيًا.

وأعلنت الملكة للصحافة: "لقد اتخذت قراري بصفتي ملكة وأمًا وجدة"، ولكن بصفتي أماً وجدة، فقد قللت من مدى شعور ابني الأصغر وعائلته بالتأثر، وأنا آسفة لذلك".

ووفقا للتقارير الصحفية الأجنبية، فإن ابن الملكة يشعر أن أطفاله يتعرضون لـ "سوء معاملة"، حيث أوضح والد الأطفال الذين فقدوا ألقابهم وهو الأمير يواكيم، الابن الأصغر للملكة للصحافة الدنماركية، أنه حزين للغاية وأن أطفاله "يتعرضون لسوء المعاملة".

ابن ملكة الدنمارك وعائلته

مفاجأة أم مخطط لها؟

وسأل الصحفيون، الأمير عن سخطه، حيث ذكروه بأن البيت الملكي قد أصدر بالفعل خطته في مايو لتنظيم الأسرة المالكة وسحب بعض الألقاب، وفقًا للخطة، سيبلغ الأطفال سن 25 قبل إزالة ألقابهم.

ومع ذلك، نفى الأمير معرفة أي شيء عن القرار الوشيك حتى أيام قبل إعلان الملكة مارغريت عنه.

وتتمسك مارجريت بقرارها، قائلة: "يجب التأكد من أن النظام الملكي دائمًا ما يصوغ نفسه وفقًا للعصر.. في بعض الأحيان ، هذا يعني أنه يجب اتخاذ قرارات صعبة، ومع ذلك، خلصت إلى أنه لا ينبغي أن يشك أحد في أن أطفالي وزوجات ابني وأحفادي هم أكبر فرحي واعتزازي".

الدنمارك تعلن نتائج التحقيقات في تفجير خطي أنابيب "نورد ستريم"

بعد تجريد أحفادها من الألقاب.. ملكة الدنمارك تعتذر عن قرارها الصعب

الملكة مارجريت، ملكة الدنمارك، آخر الملكات الموجودين حاليا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا.

الدنمارك ملكة الدنمارك الملكة مارجريت أحفاد الملكة مارجريت قرار ملكة الدنمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قتلها زوجها بمساعدة عشيقها.. تفاصيل الواقعة كاملة من لسان المتهمة

خلتني أعيط بالدموع.. والد حسام حبيب يفجر مفاجأة صادمة عن ابنه

ترشيحاتنا

الحياة رجعتلها.. رامي رضوان يتحدث عن حواره مع الطفلة يقين

أطفالنا في خطر.. حقيقة انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس

الداخلية تداهم مطابع الكتب غير المرخصة بالقاهرة والإسكندرية

الحاسدون يعملون بكل نشاط وشيطان.. خطيب المسجد الحرام: المسئولية تقع على كل مسلم

خطيب الجامع الأزهر : الرسول الكريم ضرب أروع الأمثلة في التعايش وقبول الآخر

الدولار يتراجع عالمياً واليورو يرتفع .. اعرف أسعار العملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء سيغيبون عن مباراة السوبر| من سيتضرر.. الأهلي أم الزمالك ؟

أضرار تناول الرمان بشكل يومي.. انتبه

بملابس كشفت عن زيادة وزنها...ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بملابس كاجوال.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

غيرة وتهديد وتسجيل لحظة الحادث.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل فتاة بورسعيد

هبوط الدولار عالميا.. ومفاجأة في أسعار الذهب

أمطار رعدية تضرب المحافظات.. استمرار تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ