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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم مطابع الكتب غير المرخصة بالقاهرة والإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد المطبوعات.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد من أصحاب بعض المطابع غير المرخصة بالعديد من المحافظات بإتخاذها مقراً لنشاطهم غير المشروع فى مجال تقليد وطباعة كتب ومناهج دراسية لمراحل تعليمية مختلفة وعلامات تجارية لشركات محلية وعالمية مختلفة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

أمكن تحديد (5) مطابع "بدون ترخيص" بنطاق محافظتى (القاهرة – الإسكندرية) ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك المطابع .. بمضبوطات بلغت (1625نسخة "كتب دراسية منسوب صدورها لجهات حكومية لمناهج ومواد دراسية لمراحل تعليمية مختلفة" – عدد من الألواح المعدنية المستخدمة فى عمليات الطباعة المختلفة) ، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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