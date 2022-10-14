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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتفالا باليوم العالمي.. الداخلية تحتضن المكفوفين وتهديهم العصا البيضاء

الداخلية تحتفل بالمكفوفين
الداخلية تحتفل بالمكفوفين

اضطلعت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى بتنظيم زيارة لـ6 مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) حيث تم إهدائهم (603 ) عصا بيضاء، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل".
  
كما تم تنظيم إحتفالية لـ 100 طفل من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم" ، وذلك بمقر نادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل ، حيث تم إستقبال الأطفال والإحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء) .

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الداخلية تحتفل بالمكفوفين وتهديهم العصا البيضاء

واستقل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفودا من مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة – المركز النموذجى للمكفوفين – جمعية المكفوفين المصرية)، حيث تم استعراض الجهود والخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم. 

وفى نهاية اللقاء تم توزيع عدد من العصا البيضاء على الحاضرين وتسليم ممثلى الجهات المشاركة عدد أخر لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية.

الداخلية تحتفل بالمكفوفين
الداخلية تحتفل بالمكفوفين
الداخلية تحتفل بالمكفوفين

وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على إستخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية.

لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها .. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.

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ياتي ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية ، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام .

الداخلية تحتفل بالمكفوفين
الداخلية تحتفل بالمكفوفين
الداخلية تحتفل بالمكفوفين
الداخلية المكفوفين اليوم العالمي للمكفوفين مدارس ذوى الاعاقة محافظة القاهرة

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