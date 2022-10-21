ينطلق بعد غد .. البرومو الرسمي لـ المؤتمر الاقتصادي|فيديو

تنطلق بعد غد الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وتم إطلاق البرومو الرسمي لـ المؤتمر الاقتصادي ، والذي يضع خارطة طريق ورؤية مستقبلية للأوضاع الاقتصادية داخل مصر.