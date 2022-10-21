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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حشيش في الشوكولاتة.. إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بمطار القاهرة| صور

صورة الضبطية
صورة الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر وأخر أجنبي من اصل عربي بحوزته أمبولات بها زيت الحشيش المخدر وشوكولاتة مخلوطة بمخدر الماريجوانا. 

الحالة الاولي كانت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٧٠ شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٧٠٠ قرص تم الضبط بواسطة كل من عبد الله حمدي مأمور الجمرك وإبراهيم عامر مدير الحركة وفي حضور المقدم احمد سمير من إدارة مكافحة المخدرات بالمطار. 

وفي الحالة الثانية استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام إبراهيم حسن مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد زكريا طه مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٢ امبول بداخلهم سائل لمخدر الحشيش و ٧ كيس بداخلهم شوكولاتة مخلوطة بمخدر الماريجوانا وسيجارة الكترونية بها نفس السائل المخدر و ٣ أجهزة تستخدم في تعاطي المخدرات. 

امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الأول 
كما امر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٢ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.

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