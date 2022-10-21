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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط زجاجات مياه معدنية مجهولة المصدر وفول تدميس منتهي الصلاحية في بورسعيد

ضبط فول تدميس منتهي
ضبط فول تدميس منتهي الصلاحية

شن رجال الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد حملات مكثفة بأحياء المحافظة بناء على تعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد  تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل مديرية التموين بالمحافظة . 

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد من تحرير  45  محضر تموينى بمناطق متفرقة بإنحاء المحافظة خلال 72 ساعة الماضية.  

ونجح رجال رقابة بورسعيد التموينية من ضبط  720 زجاجة مياة معدنية مجهولة المصدر بدون اى فواتير تدل على مصدرها مايشكل خطراً على صحة المواطنين وتم التحفظ على الكمية المضبوطة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ,
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كما تمكن رجال الرقابة من ضبط أحد المطاعم الخاصة بتقديم " وجبات الفول والطعمية "  بحوزته كمية تقدر ب 125 كجم فول بدون تواريخ إنتاج أو إنتهاء و مجهول المصدر مخالفاً للقرار الوزارى 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات .

ونجح رجال رقابة بورسعيد التموينية من ضبط أحد محال التجارية بحوزته كمية تقدر ب 50 كجم من مصناعات اللحوم مجهول المصدر معبأ داخل فوم مغلف بالبلاستيك مخالف للقرار الوزارى 45 لسنة 2022 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ,


وخلال حملاتهم على الأسواق حرر رجال رقابة بورسعيد التموينية  20  محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و 12 محضر شهادات صحية .
 

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وخلال تفتيش الحملات على المخابز البلدية التموينية تم تحرير 4 تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين و3 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات بالإضافة إلى تقريرين عدم نظافة أدوات العجين وتقرير وحيد عدم وجود قائمة تشغيل.
 

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