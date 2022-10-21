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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا.. جورجيا ميلوني تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

إيطاليا.. جورجيا
إيطاليا.. جورجيا ميلوني تعلن تشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا جورجيا ميلوني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب الرئاسة الإيطالية، وافقت ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" الفائز بالانتخابات التشريعية، على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأصبحت جورجيا ميلوني أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد، لتقود أول حكومية لليمين المتطرف في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت ميلوني تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم تسليم 9 حقائب وزارة لسياسيين من حزب "إخوة إيطاليا"، و5 وزارات للرابطة وحزب "فوزرا إيطاليا"، مع منح التكنوقراط 5 حقائب أيضا.

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وعُين جيانكارلو جيورجيتي من حزب الرابطة وزيرا للاقتصاد، فيما تولى أنطونيو تاجاني من "فوزرا إيطاليا" وزارة الخارجية، فيما يتولى جويديو كروسيتو، اليميني المتطرف، وزارة الدفاع.

 ميلوني تسعي  إلى طمأنة حلفاء إيطاليا 

وفي وقت سابق، سعت ميلوني صاحبة الـ45 عاما إلى طمأنة حلفاء إيطاليا الغربيين بأنه لن يتغير أي شيء، وسط قلق أوروبي، حيث يُنظر إلى حليفها اليميني المتطرف، زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، على أنه مؤيد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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