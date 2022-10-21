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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو أمناء الحوار الوطني: الوضع الاقتصادي في مصر أفضل من اقتصادات أوروبا..فيديو

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أجندة "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022"، والذي ينطلق الأحد المقبل، تحتوي على فلسفة للتعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري عن طريق توفير البيئة المناسبة لتعزيز قدرات نمو الاقتصاد المصري،

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تشجيع الاستثمار.. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يوضح أهداف المؤتمر الاقتصادي.. فيديو

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تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022| بعد غد الأحد

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أجندة المؤتمر أيضا  تحتوي أيضا على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المناخ لانطلاق اقتصادي أوسع.


 وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن "المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022" يضم حوارا بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال، وهي نفس فلسفة الحوار الوطني.

 

وأوضح أن مصر تسعى للتعامل مع تداعيات الأزمات المختلفة حول العالم، خاصة بعد العديد من الأزمات التي يمر بها العالم ومنها أزمة تفشي فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا: "الوضع الاقتصادي في مصر أفضل من اقتصادات أوروبا، وهناك مشروع تنمية يحتاج جهود لاستكمال مشروع التنمية".

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