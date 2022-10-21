تشجيع الاستثمار.. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يوضح أهداف المؤتمر الاقتصادي.. فيديو

أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن توقيت انعقاد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 في غاية الأهمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "المؤتمر يأتي في ظل العديد من التحديات والأزمات التي يعاني منها العالم على خلفية جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية"، معقبا: "هذا أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في العالم، إلا أن الاقتصاد المصري متعافي في ظل هذه الأزمات".

وأوضح أن هناك تنسيقا حدث في الفترة الماضية بين مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، من خلال إرسال الموضوعات المطروحة على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني، في مقدمتها الغلاء والتضخم وعجز الموازنة والصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار المحلي إلى المؤتمر الاقتصادي لبحثها والخروج بتوصيات بشأنها.

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه هناك أمل كبير فى أن يخرج "المؤتمر الاقتصادي" بقرارات وتوصيات تشجع الاستثمار، وتزيل كل العقبات أمام الاستثمار لرفع معدل النمو الاقتصادي.

وكشف أهداف المؤتمر الاقتصادي، قائلا إن المؤتمر له عدة أهداف على رأسها تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن إزالة كل العقبات التى تواجه الاستثمار في مصر، بالإضافة أيضا إلى العمل على تقوية الصناعة المصرية وإقرار حزمة من التشريعات لتسهيل تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية.