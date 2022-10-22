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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

90 ألف جنيه .. انخفاض أسعار أوفر برايس هيونداي بايون 2022

هيونداي بايون 2022
هيونداي بايون 2022

بعد أن ارتفعت اسعار الاوفر برايس للسيارة هيونداي بايون 2022 خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث وصلت إلى 140 و180 ألف جنيه، شهدت هذه النسخة انخفاض ملحوظ يقدر بـ 60 و90 ألف جنيه خلال شهر اكتوبر الجاري، لتصل قيمة الاوفر برايس في الفترة الحالية بنسبة تتراوح بين 80 و90 ألف جنيه.

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تقدم السيارة هيونداي بايون 2022 بأسعار رسمية تبدأ من 490 الف جنيه للفئة الاولى SPIRIT، و 515 الف جنيه للفئة الثانية DYNAMIC، بينما يقدر السعر الرسمي للفئة الثالثة ELITE بـ 540 الف جنيه، و 565 الف جنيه للفئة الرابعة ULTIMATE.

هيونداي بايون 2022

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي بايون 2022

 

تعتمد السيارة هيونداي بايون 2022 على ناقل سرعات سداسي النقلات، يعمل بشكل اوتوماتيكي الاداء وبتقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1400 سي سي.

هيونداي بايون 2022

ويمكن لمحرك السيارة هيونداي بايون 2022 ضخ قوة قدرها 100 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 10.4 ثانية.

هيونداي بايون 2022

وتأتي السيارة بتصميم خارجي رياضي، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح نحيفة وحادة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، إلى جانب جنوط رياضية، مع قاعدة عجلات بطول 2580 مم، و 4180 مم للطول الكلي، و 1557 مم للعرض.

هيونداي بايون 2022
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