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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فزعت كلبة من هيبة جيش المسلمين..فبمَ أمر النبي نحوها؟ علي جمعة يوضح

علي جمعة
علي جمعة

روى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، قصة فزع كلبة من هيبة جيش المسلمين إبان فتح مكة، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم موقف منها رغم انشغاله بالحرب. 

فزع الكلبة من هيبة جيش المسلمين

وقال علي جمعة من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كان رسول الله ﷺ على الخلق الأتم ، وكان موفقًا من ربه لأن يكون رحمة للعالمين، بدأ الله كتابه له { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } وهو كان كذلك تخلقا فقد كان ﷺ رحمة مطلقة .

وتابع: في يوم فتح مكة وهو يسير إليها، وانظر إلى سيد الخلق الذي فاق الملوك جلالة ومهابة في الدنيا والذي هو عند ربه أعلى من ذلك في الآخرة.
مَدَحْتُ المَالِكِينَ فَزِدْتُّ قَدرًا ... وحِينَ مَدَحْتُكَ اجْتزْتُ السَّحَابَا

وأكمل:  رسول الله ﷺ وهو مشغول بتدبير الدنيا، ومشغول بالشرع الشريف وإقامته في نفسه وفي أمته، وهو يسير بالجيش وجد كلبة تهر على أبنائها -أي تبول عليهم- من الخوف، فزعت الكلبة من هيبة جيش المسلمين وهم يسيرون إلى فتح مكة، فنادى جعيل بن سراقة وأمره أن يقف عليها حارسًا وديْدَبانا يصد الجيش عنها ويُؤمّن روعتها مع أولادها، ويقف عندها حتى يمر الجيش .

وشدد علي جمعة: أرأيتم ماذا يعلمنا رسول الله ﷺ ،حيوان ضعيف وهو عند جمهور الفقهاء نجس، والنبي ﷺ يعامله باعتباره مخلوقًا لله ﷻ ، (في كلّ ذاتِ كبدٍ رَطبةٍ أجرٌ) رسول الله سيد الخلق سيد الكونين ﷺ يقف ويشغل باله بكلبة تهر على أبنائها رحمة بها وتعليمًا لنا.

واختتم بالدعاء قائلا:" اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك على الرَّحمةِ المهداة، والنِّعمة المسداة، سَيِّدِنا محمد المختار، وعلى آلِهِ الأطهار، وأصحابه الأخيار ".

علي جمعة الدكتور علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف فزع الكلبة من هيبة جيش المسلمين فتح مكة رحمة الرسول مظاهر رحمة النبي

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