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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنسيقية : المؤتمر الاقتصادي قادر على تسويق الميزة التنافسية لمصر

أكمل نجاتي
أكمل نجاتي

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة للاستماع لرجال الأعمال لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر.

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وأضاف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "توقيت انعقاد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، ينعقد في وقت مهم جدا، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بذلك".

وأكد: "المؤتمر سيكون قادرا على تسويق الميزة التنافسية لمصر"، مشيرا إلى دور الحكومة في نقل هذه التوصيات وترجمتها إلى تعديلات تشريعية، أو إجراءات تنفيذية سريعة تواكب الأزمة العالمية.

وأوضح: "نوعية المتحدثين والمُقيِمين في المؤتمر الاقتصادي، تعطي دلالة أنه سيكون فعالا، وستنتج عنه خارطة طريق فعالة، فضلا عن العمل على قطاعات معينة لتصبح قاطرة لباقي القطاعات".

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