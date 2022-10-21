فرانس فوتبول تكشف عدد نقاط محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

كشفت مجلة فرانس فوتبول العالمية، عدد النقاط التي حصل عليها نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في صراع الكرة الذهبية.

وكان الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني قد توج بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم عام 2022.

وجاء ترتيب عدد النقاط في صراع الكرة الذهبية كالتالي:.

1- كريم بنزيما 549 نقطة.

2 - ساديو ماني 193 نقطة.

3 - كيفين دي بروين 175 نقطة.

4 - روبرت ليفاندوفسكي 170 نقطة.

5 - محمد صلاح 116 نقطة.

6 - كيليان مبابي 85 نقطة.

7 - تيبو كورتوا 82 نقطة.

8 - فينيسيوس جونيور 61 نقطة.

9 - لوكا مودريتش 20 نقطة.

10 - إيرلينج هالاند 18 نقطة.

11 - سون هيونج مين 5 نقاط.

12 - رياض محرز 4 نقاط.

13 - سيباستيان هالر نقطتان.

14 - رافائيل لياو نقطتان.

15 - فابينيو نقطتان.

16 - فيرجيل فان دايك نقطة واحدة.

17 - كاسيميرو نقطة واحدة.

18 - دوسان فلاهوفيتش نقطة واحدة.

19 - لويس دياز نقطة واحدة.

20 - كريستيانو رونالدو صفر نقاط.