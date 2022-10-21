صعب أرجع .. سلوى خطاب تكشف سر نصيحة هند رستم | فيديو

حلت الفنانة سلوى خطاب، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية والفنية.

وكشفت الفنانة سلوى خطاب، سر حفاظها على رشاقتها، موضحة :"كنت مع الفنانة العظيمة هند رستم، كنا في مهرجان، سألتها عن سر رشاقتها هي وجيلها، ردت عليا قائلة: كنا بنلعب رياضة وبناخد تدريبات رقص، وكنا بنحرم نفسنا من الأكل، أنا مكلتش رز إلا بعد ما اعتزلت".

وأوضحت: "ساعات بسيب نفسي للأكل، لكن هما 3 أو 4 كيلو، مش بسيب نفسي أكتر من كده، لأن لو الوزن زاد عن كده هيكون في صعوبة إن أحاول أرجع تاني.